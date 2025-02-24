إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في كييف وسط تحذير من ضربات جوية



وكالات

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، سماع دوي عدة انفجارات هزت سماء العاصمة كييف، بالتزامن مع إعلان حالة التأهب تحذيرا من غارات جوية.

وقالت قناة "أوبشيستفينويه" الأوكرانية على "تليجرام": " سماع دوي انفجارات في كييف"، ولم تصدر تقارير رسمية حول طبيعة الانفجارات أو الأماكن التي تم استهدافها، وفقا لروسيا اليوم.

وبحسب بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، انطلقت صفارات الإنذار في كييف ومقاطعات تشرنيغوف وسومي وبولتافا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك وكيروفوغراد وتشيركاسي في أوكرانيا.

هذا وبدأت القوات المسلحة الروسية بتنفيذ ضربات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي كانت أجهزة الاستخبارات الأوكرانية تقف خلفه.

ويتم تنفيذ الضربات على منشآت الطاقة، والصناعة الدفاعية، وإدارة الجيش، والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، منذ ذلك الحين، يتم إعلان حالة الإنذار الجوي في مناطق أوكرانيا كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.

ومع ذلك، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن القوات الروسية في معاركها مع القوات المسلحة الأوكرانية لا تستهدف المباني السكنية أو البنية التحتية الاجتماعية.