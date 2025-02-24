إعلان

إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في كييف وسط تحذير من ضربات جوية

01:35 ص الإثنين 24 فبراير 2025

الحرب الروسية الأوكرانية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، سماع دوي عدة انفجارات هزت سماء العاصمة كييف، بالتزامن مع إعلان حالة التأهب تحذيرا من غارات جوية.

وقالت قناة "أوبشيستفينويه" الأوكرانية على "تليجرام": " سماع دوي انفجارات في كييف"، ولم تصدر تقارير رسمية حول طبيعة الانفجارات أو الأماكن التي تم استهدافها، وفقا لروسيا اليوم.

وبحسب بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، انطلقت صفارات الإنذار في كييف ومقاطعات تشرنيغوف وسومي وبولتافا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك وكيروفوغراد وتشيركاسي في أوكرانيا.

هذا وبدأت القوات المسلحة الروسية بتنفيذ ضربات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي كانت أجهزة الاستخبارات الأوكرانية تقف خلفه.

ويتم تنفيذ الضربات على منشآت الطاقة، والصناعة الدفاعية، وإدارة الجيش، والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، منذ ذلك الحين، يتم إعلان حالة الإنذار الجوي في مناطق أوكرانيا كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.

ومع ذلك، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن القوات الروسية في معاركها مع القوات المسلحة الأوكرانية لا تستهدف المباني السكنية أو البنية التحتية الاجتماعية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب الروسية الأوكرانية انفجار في كييف روسيا أوكرانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

(مصراوي يكشف: الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية- (تحقيق
بعد قرار المركزي.. ما مصير الشهادة مرتفعة العائد الـ 27% في بنكي الأهلي ومصر؟
استمرار الموجة الباردة.. الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين