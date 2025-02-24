إعلان

قبل لقاء ترامب.. ماكرون يجري مشاورات حول أزمة أوكرانيا مع عدد من نظرائه

01:32 ص الإثنين 24 فبراير 2025

إيمانويل ماكرون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه أجرى مناقشات هاتفية مع زعماء عدة دول حول الأزمة الأوكرانية، قبل سفره إلى الولايات المتحدة.

وجرت مناقشات ماكرون مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وكتب ماكرون على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "خلال بضع ساعات، تحدثت مع فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا وشولتس وستارمر وأردوغان وأوربان"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف الرئيس الفرنسي: "مستمرون في المناقشات التي جرت في الأيام الأخيرة مع الزملاء الأوروبيين والحلفاء، نريد تحقيق سلام طويل الأمد ومستقر في أوكرانيا".

ويوم الخميس الماضي، أكد ماكرون أنه سيزور واشنطن الأسبوع الجاري، وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الفرنسي سيجري محادثات مع ترامب في 24 فبراير الحالي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي فرنسا ترامب الرئيس الأمريكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

(مصراوي يكشف: الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية- (تحقيق
بعد قرار المركزي.. ما مصير الشهادة مرتفعة العائد الـ 27% في بنكي الأهلي ومصر؟
استمرار الموجة الباردة.. الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين