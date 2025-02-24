قبل لقاء ترامب.. ماكرون يجري مشاورات حول أزمة أوكرانيا مع عدد من نظرائه



وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه أجرى مناقشات هاتفية مع زعماء عدة دول حول الأزمة الأوكرانية، قبل سفره إلى الولايات المتحدة.

وجرت مناقشات ماكرون مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وكتب ماكرون على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "خلال بضع ساعات، تحدثت مع فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا وشولتس وستارمر وأردوغان وأوربان"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف الرئيس الفرنسي: "مستمرون في المناقشات التي جرت في الأيام الأخيرة مع الزملاء الأوروبيين والحلفاء، نريد تحقيق سلام طويل الأمد ومستقر في أوكرانيا".

ويوم الخميس الماضي، أكد ماكرون أنه سيزور واشنطن الأسبوع الجاري، وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الفرنسي سيجري محادثات مع ترامب في 24 فبراير الحالي.