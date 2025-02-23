باحث أمني يهدد الرئيس السوري بإعادته إلى بلاده في صندوق خشبي

وكالات

أثار تهديد باحث أمني عراقي للرئيس السوري أحمد الشرع على الهواء مباشرة جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية. حيث توعّد الباحث الرئيس الشرع بالعودة إلى بلاده في "صندوق خشبي" إذا دخل العراق.

هذا التهديد العلني أثار موجة من الانتقادات والمناقشات حول تداعيات مثل هذه التصريحات على العلاقات الثنائية بين البلدين.

يُذكر أن الرئيس أحمد الشرع تولى منصبه في 29 يناير 2025، وسط تحولات سياسية كبيرة في سوريا. ورغم تهنئة العديد من الدول العربية والغربية بتوليه الرئاسة، إلا أن العراق لم يصدر تهنئة رسمية حتى الآن.

في سياق متصل، أعرب محللون سياسيون عن قلقهم من تأثير هذه التصريحات على استقرار المنطقة، مؤكدين أهمية الحوار الدبلوماسي لحل الخلافات وتجنب التصعيد. كما دعوا إلى ضبط النفس والابتعاد عن الخطابات التحريضية التي قد تزيد من التوتر بين الدولتين الجارتين.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهده المنطقة، حيث تتداخل المصالح الإقليمية والدولية، مما يستدعي تعاملاً حذرًا ومسؤولًا من جميع الأطراف المعنية .