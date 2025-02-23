أمريكا تؤيد قرار إسرائيل بتأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

القاهرة- مصراوي

أعرب البيت الأبيض، الأحد عن دعمه للقرار الإسرائيلي بتأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والبالغ عددهم نحو 600 أسيرًا.

وقال البيت الأبيض الأحد: " إن الرئيس ترامب مستعد لدعم إسرائيل في أي مسار عمل تختاره فيما يتعلق بحماس".

وأضاف البيت الأبيض: "في ضوء المعاملة التي تعاملت بها حماس مع الأسرى، بما في ذلك العرض لتوابيت أطفال بيباس في شوارع غزة، فإن قرار إسرائيل بتأخير إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين هو رد مناسب".

وفي وقت سابق، قال القيادي في حركة حماس باسم نعيم، ليل الأحد، إن الحركة لن تجري محادثات مع إسرائيل من خلال وسطاء بشأن أي خطوات أخرى في اتفاق وقف إطلاق النار ما لم تطلق سراح أسرى فلسطينيين مثلما هو متفق عليه.

وأوضح القيادي باسم نعيم لـ"رويترز": "لن يكون هناك أي حديث مع العدو عبر الوسطاء في أي خطوة قبل الإفراج عن الأسرى المتفق على إطلاق سراحهم مقابل الأسرى الإسرائيليين الستة".

والسبت أطلقت حماس سراح 6 أسرى كما كان مخططا له، بينما كان من المفترض أن تفرج إسرائيل عن أكثر من 600 أسير فلسطيني في الجولة السابعة من التبادل بموجب اتفاق الهدنة.

لكن إسرائيل قررت تأجيل إطلاق سراح الفلسطينيين، حتى يتم ضمان إطلاق سراح الأسرى "من دون مراسم مهينة"، حسبما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء السبت.