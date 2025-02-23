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سانا: الشرع يتلقى دعوة رسمية من السيسي للمشاركة في القمة العربية بالقاهرة

10:27 م الأحد 23 فبراير 2025

أحمد الشرع

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القاهرة- مصراوي

أعلنت الرئاسة السورية، أن رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع تلقى دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور القمة العربية.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" في بيان لها الأحد:"تلقى رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع دعوة رسمية من رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة السيد عبد الفتاح السيسي للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، والذي سيعقد في الرابع من آذار من عام 2025 في مدينة القاهرة".

وأعلنت الخارجية المصرية، الثلاثاء، إرجاء القمة العربية الطارئة بشأن غزة التي كانت مقررة الأسبوع المقبل، إلى 4 مارس، معللة ذلك باستكمال "التحضير الموضوعي" لها.

وأكد زكي أن الدافع الرئيسي لأي تأجيل محتمل هو حرص مصر على حضور أكبر عدد من القادة لضمان نجاح القمة، مشددا على أن الأسباب ستكون لوجستية بحتة.

سانا: الشرع يتلقى دعوة رسمية من السيسي للمشاركة في القمة العربية بالقاهرة

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