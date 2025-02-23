جيش الاحتلال يعلن إزالة القيود المفروضة على الجبهة الداخلية

وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، الأحد، إنه في ختام مشاورات أمنية تقرر إزالة جميع القيود على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وأوضح هاجاري، أنه بات بالإمكان العودة لأماكن العمل والدراسة بشكل كامل في غلاف غزة، كما أنه أصبح بالإمكان التجمع لأكثر من ألفي شخص في منطقة غلاف غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن ما حدث في 7 أكتوبر لن يتكرر والتحقيقات جارية لاستخلاص العبر، موضحا أنه أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء وحدات عسكرية ثابتة في بلدات غلاف غزة لحماية السكان هناك.

وذكر كاتس، أنه أمر الجيش بالاستعداد لبقاء طويل في المخيمات التي طهّرها ممن أسماهم بـ"الإرهابيين" في الضفة الغربية، مشددا على أنه لن يسمح بعودة السكان مرة أخرى إلى المخيمات التي دخلتها قواته في الضفة الغربية.