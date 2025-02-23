إعلام عبري: نتنياهو يسعي لعدم التوجه للمرحلة الثانية من الصفقة

وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن وزراء في الكابينت، الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرغب في توسيع المرحلة الأولى وعدم التوجه للمرحلة الثانية.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن هناك رغبة أمريكية في توسيع المرحلة الأولى لإطلاق سراح مزيد من الأسرى، لافتة إلى أن هناك جهود جارية بإسرائيل لحل أزمة صفقة التبادل قبل وصول المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف يوم الأربعاء.

وكشفت مصادر، أن قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أوصوا نتنياهو بإطلاق الأسرى الفلسطينيين لأن التداعيات قد تكون كبيرة.

وذكر مصدر مطلع، أن إحضار حماس أسيرين إسرائيليين ليتابعا الإفراج عن رفاقهما هو سبب تجميد إطلاق الأسرى الفلسطينيين.