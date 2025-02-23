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الانتخابات الألمانية.. شولتس يقر بالهزيمة وميرتس يتعهد بالحوار مع الفرقاء

08:13 م الأحد 23 فبراير 2025

المستشار الألماني أولاف شولتس

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وكالات
أقر المستشار أولاف شولتس بهزيمته في الانتخابات الوطنية الألمانية، مضيفا "أهنئ الحزب المسيحي الديمقراطي بفوزه في الانتخابات التشريعية وأتحمل المسؤولية عن هذه النتيجة السيئة".
وأكد شولتس، أن حكومته عملت على دعم أوكرانيا وحماية ألمانيا خلال هذه الفترة الصعبة، مشيرا إلى أن نتيجة هذه الانتخابات أسوأ من السابقة بالنسبة لحزبه، مشددا على أنه تحمل المسؤولية عنها.
من جانبه، أعلن مرشح الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني لمنصب المستشار فريدريش ميرتس، فوزه في الانتخابات، موضحا أنه ينبغي أن تقود ألمانيا حكومة موثوقا بها.
وأشار ميرتس، إلى أنه يدرك حجم التحديات التي تنتظره، لافتا إلى أنه سيجري حوارا مع الفرقاء لتشكيل حكومة حتى يتمكن من إنقاذ البلاد.

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