الانتخابات البرلمانية.. المحافظون يتفوقون على اليمين المتطرف في ألمانيا

برلين - (د ب أ)

كشفت التقديرات الأولية للقناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني، أن الاتحاد المسيحي بزعامة فريدريش ميرتس أحرز تقدما ملحوظا في انتخابات البرلمان الألماني التي جرت اليوم الأحد، وتلاه في المركز الثاني حزب "البديل من أجل ألمانيا"، وجاء في المركز الثالث حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي ثم حزب الخضر.

كما أظهرت هذه التوقعات حصول حزب اليسار على نسبة تزيد بشكل ملحوظ على الحد الأدنى المؤهل لدخول البرلمان (5%)، فيما يعد حصول الحزب الديمقراطي الحر وحزب "تحالف سارا فاجنكنشت" (المنشق عن حزب اليسار) على هذه النسبة موضع شك.

وبحسب التقديرات الأولية، سيحصل الاتحاد المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) على ما يتراوح بين 28.7% و29% (مقارنة بـ 24.1% كان حصل عليها في انتخابات عام 2021)، وتلاه في المركز الثاني حزب البديل بزعامة أليس فايدل بنسبة تتراوح بين 19.6% و19.8% وهي نسبة تقارب ضعف النسبة التي كان حصل عليها في نسخة الانتخابات السابقة (10.4%).

وأوضحت هذه التقديرات أن حزب شولتس الاشتراكي سجل أسوأ نتيجة له على مدار تاريخ الانتخابات البرلمانية التي جرت في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية بعد عام 1949 حيث من المتوقع أن يحصل على ما يتراوح بين 16% و16.4% (مقارنة بـ 25.7% في 2021)، بينما من المتوقع أن تبقى شعبية حزب الخضر عند مستوى مستقر نسبيا حيث من سيحصل على نسبة تتراوح بين 12.3% و13.3% (مقابل 14.7% في عام 2021).

وبحسب التقديرات الأولية، من المتوقع أن يحصل حزب اليسار على نسبة تتراوح بين 8.6% و8.9% وهي نتيجة أفضل كثيرا من النتيجة التي حصل عليها في الانتخابات السابقة عندما حصل على 4.9%، ومن المتوقع أن يحصل الحزب الليبرالي على ما يتراوح بين 4.9% و5% (مقارنة بـ 11.4% في عام 2021)، وأن يحصل حزب فاجنكنشت على ما يتراوح بين 4.7% و5% ما يجعل دخول هذين الحزبين إلى البرلمان موضع شك.