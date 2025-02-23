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نتنياهو يهدد دمشق.. تصريحات تنذر بصدام عسكري مع الجيش السوري

07:56 م الأحد 23 فبراير 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

طالب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإدارة السورية الجديدة بسحب قواتها من جنوب سوريا بشكل كامل، وفق ما ذكره التلفزيون السوري الرسمي.

وأكد نتنياهو، أن حكومته لن تسمح للجيش السوري أو القوات التابعة لهيئة تحرير الشام بدخول المناطق الواقعة جنوبي العاصمة دمشق.

وجدد نتنياهو، تأكيده على التزام إسرائيل بحماية الطائفة الدرزية في الجنوب السوري، مشددا على أن تل أبيب لن تتسامح مع أي تهديد يواجهه الدروز.

وفي تصريحات سابقة، اعتبر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بداية تغيير خريطة الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يسمح لأي قوات معادية بالتمركز في المنطقة العازلة في سوريا، مشيرا إلى أن قواته ستبقى في جبل الشيخ والمنطقة العازلة مع سوريا إلى أجل غير مسمى.

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بنيامين نتنياهو جنوب سوريا الطائفة الدرزية
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