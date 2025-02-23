اليمن.. الجيش يتصدى لهجمات الحوثيين في محافظات مأرب والجوف وتعز

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت قوات الجيش اليمني للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، التصدي لهجمات للحوثيين في عدة جبهات بمحافظات مأرب والجوف وتعز.

وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان "إن قوات الجيش تعاملت مع مصادر نيران معادية في عدد من الجبهات بمأرب (شرقي البلاد)، وتمكنت من تدمير مرابض مدفعية وإسكاتها وقتل وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي".

كما استهدفت مدفعية الجيش، وفقاً للبيان "معدات ثقيلة كانت تستخدمها المليشيا الحوثية في استحداث تحصينات وطرقات وخنادق في الجبهات الغربية لمحافظة مأرب، وتمكنت من إعطاب بعض المعدات وتحييد البعض الآخر".

وأوضح البيان، أن قوات الجيش "ردت على عمليات عدائية في الجبهات الشمالية الغربية لمحافظة مأرب، استخدمت فيها مليشيا الحوثي المدفعية وقذائف الهاون والطيران المسير".

وفي جبهات القتال شرقي مدينة الحزم في محافظة الجوف (شمال شرق)، أفاد البيان بأن "قوات الجيش تصدت لمصادر نيران معادية للحوثيين في قاطعات العلم والجدار وشهلاء، وتمكنت من إسكاتها".

وبحسب البيان، "تعاملت قوات الجيش مع معدات كانت تستخدمها ميليشيا الحوثي في مدينة تعز (جنوب غربي البلاد) في استحداث تحصينات في جبهتي الكدحة والضباب، ونجحت في تحييدها".

وأكد البيان، أن قوات الجيش "ردت على مصادر نيران معادية في المطار القديم بالجبهة الغربية للمحافظة".

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الهجمات حتى الأن.

يأتي ذلك في ظل مخاوف من تصاعد القتال بين القوات الحكومية والحوثيين، بعد هدوء استمر منذ إبريل 2022.

وأدت الحرب في اليمن بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين منذ أكثر من عشر سنوات إلى مقتل أكثر من 150 ألف شخص، من بينهم مقاتلون ومدنيون وخلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والصحية والاقتصادية في العالم.