إعلان

اليمن.. الجيش يتصدى لهجمات الحوثيين في محافظات مأرب والجوف وتعز

07:48 م الأحد 23 فبراير 2025

الجيش الوطني اليمني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت قوات الجيش اليمني للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، التصدي لهجمات للحوثيين في عدة جبهات بمحافظات مأرب والجوف وتعز.

وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان "إن قوات الجيش تعاملت مع مصادر نيران معادية في عدد من الجبهات بمأرب (شرقي البلاد)، وتمكنت من تدمير مرابض مدفعية وإسكاتها وقتل وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي".

كما استهدفت مدفعية الجيش، وفقاً للبيان "معدات ثقيلة كانت تستخدمها المليشيا الحوثية في استحداث تحصينات وطرقات وخنادق في الجبهات الغربية لمحافظة مأرب، وتمكنت من إعطاب بعض المعدات وتحييد البعض الآخر".

وأوضح البيان، أن قوات الجيش "ردت على عمليات عدائية في الجبهات الشمالية الغربية لمحافظة مأرب، استخدمت فيها مليشيا الحوثي المدفعية وقذائف الهاون والطيران المسير".

وفي جبهات القتال شرقي مدينة الحزم في محافظة الجوف (شمال شرق)، أفاد البيان بأن "قوات الجيش تصدت لمصادر نيران معادية للحوثيين في قاطعات العلم والجدار وشهلاء، وتمكنت من إسكاتها".

وبحسب البيان، "تعاملت قوات الجيش مع معدات كانت تستخدمها ميليشيا الحوثي في مدينة تعز (جنوب غربي البلاد) في استحداث تحصينات في جبهتي الكدحة والضباب، ونجحت في تحييدها".

وأكد البيان، أن قوات الجيش "ردت على مصادر نيران معادية في المطار القديم بالجبهة الغربية للمحافظة".

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الهجمات حتى الأن.

يأتي ذلك في ظل مخاوف من تصاعد القتال بين القوات الحكومية والحوثيين، بعد هدوء استمر منذ إبريل 2022.

وأدت الحرب في اليمن بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين منذ أكثر من عشر سنوات إلى مقتل أكثر من 150 ألف شخص، من بينهم مقاتلون ومدنيون وخلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والصحية والاقتصادية في العالم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش اليمني مليشيا الحوثي الحوثيين الحكومة اليمنية الشرعية مأرب صنعاء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

(مصراوي يكشف: الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية- (تحقيق
بعد قرار المركزي.. ما مصير الشهادة مرتفعة العائد الـ 27% في بنكي الأهلي ومصر؟
استمرار الموجة الباردة.. الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين