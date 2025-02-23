فيديو| مقاتلات إيطالية ترافق طائرة أمريكية خلال هبوطها اضطراريًا في روما

وكالات

أظهرت مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإيطالي ترافق طائرة أمريكية خلال تنفيذ هبوط اضطراري في روما بعد تهديد أمني محتمل.

وأفادت تقارير إعلامية أمريكية، بأن طائرة متجهة من مطار "جون كينيدي" في نيويورك إلى نيو دلهي في الهند، إلى تحويل وجهتها إلى بشكل طارئ إلى العاصمة الإيطالية روما.

طائرتان حربيتان ترافقان طائرة ركاب أميركية لتنفيذ هبوط اضطراري في روما بسبب انذار بوجود قنبلة. #أخبار_الجديد pic.twitter.com/4TznGVSHiG — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 23, 2025

وأشارت إلى أن طائرة من طراز بوينج غادرت مطار جون كينيدي في رحلة مباشرة عابرة للقارات إلى الهند، لكن معلومات استخباراتية تلقاها طاقمها تشير إلى وجود جهاز متفجر محتمل على متن الطائرة، أجبرتها على تغيير وجهتها والهبوط اضطراريا في روما.

وقالت شركة الخطوط الجوية، إن الرحلة تم تحويلها إلى روما نتيجة تهديد أمني محتمل على متنها.