إعلام عبري: ضبط أسلحة شرقي الضفة كانت معدة للتهريب إلى إسرائيل

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ضبطت أسلحة في الأغوار شرقي الضفة الغربية كانت معدة للتهريب إلى داخل إسرائيل.

وأوضحت القناة العبرية، أن التقديرات الأمنية تشير إلى أن الأسلحة كان مقررا استخدامها من قبل جهات إجرامية أو منظمات إرهابية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الشاباك والشرطة كشفا عن شبكة تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية تضم 9 إسرائيليين وفلسطينيا.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن المتهمين هربوا كمية هائلة من الأسلحة عبر الحدود الإسرائيلية الأردنية.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بقوة من 3 دبابات فقط إلى منطقة جنين بالضفة الغربية ولن تشارك في عمليات هجومية، حد زعمها.

وقالت الصحيفة العبرية، إنه تم دفع بالدبابات إلى شمالي الضفة جاء بسبب ضغوط مارستها القيادة السياسية على جيش الاحتلال.

وأضافت، "وجاء القرار رغم أن جيش الاحتلال لم ير من الناحية المهنية حاجة إلى استخدام الدبابات في الضفة الغربية وكذلك لتجنب الاضطرابات في المنطقة".

وأفاد موقع "والا" الإسرائيلي، بأن لواء المدرعات 188 يشارك لأول مرة في عمليات بمناطق في الضفة الغربية يعمل بها لواء المنشة.

وقال الموقع العبري، إن دبابات تابعة للواء المدرعات ستشارك لأول مرة في العملية العسكرية بمدينة جنين بالضفة.

وأشار والا، إلى أنه تم رصد تحرك للدبابات لأول مرة منذ عملية "السور الواقي" عام 2002 في محيط مدينة جنين.