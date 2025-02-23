إعلان

بسبب تهديد أمني.. طائرة أمريكية متجهة إلى الهند تهبط اضطراريًا في روما

07:27 م الأحد 23 فبراير 2025

ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الأحد، بأن طائرة متجهة من مطار "جون كينيدي" في نيويورك إلى نيو دلهي في الهند، إلى تحويل وجهتها إلى بشكل طارئ إلى العاصمة الإيطالية روما.

وأشارت إلى أن طائرة من طراز بوينج غادرت مطار جون كينيدي في رحلة مباشرة عابرة للقارات إلى الهند، لكن معلومات استخباراتية تلقاها طاقمها تشير إلى وجود جهاز متفجر محتمل على متن الطائرة، أجبرتها على تغيير وجهتها والهبوط اضطراريا في روما.

وقالت شركة الخطوط الجوية، إن الرحلة تم تحويلها إلى روما نتيجة تهديد أمني محتمل على متنها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هبوط اضطراري طائرة أمريكية روما الهند
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

(مصراوي يكشف: الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية- (تحقيق
بعد قرار المركزي.. ما مصير الشهادة مرتفعة العائد الـ 27% في بنكي الأهلي ومصر؟
استمرار الموجة الباردة.. الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين