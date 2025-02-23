بسبب تهديد أمني.. طائرة أمريكية متجهة إلى الهند تهبط اضطراريًا في روما

وكالات

أفادت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الأحد، بأن طائرة متجهة من مطار "جون كينيدي" في نيويورك إلى نيو دلهي في الهند، إلى تحويل وجهتها إلى بشكل طارئ إلى العاصمة الإيطالية روما.

وأشارت إلى أن طائرة من طراز بوينج غادرت مطار جون كينيدي في رحلة مباشرة عابرة للقارات إلى الهند، لكن معلومات استخباراتية تلقاها طاقمها تشير إلى وجود جهاز متفجر محتمل على متن الطائرة، أجبرتها على تغيير وجهتها والهبوط اضطراريا في روما.

وقالت شركة الخطوط الجوية، إن الرحلة تم تحويلها إلى روما نتيجة تهديد أمني محتمل على متنها.