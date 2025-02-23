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وزير الدفاع الأمريكي: لن ننشر قوات في أوكرانيا وكنا واضحين جدا بهذا الخصوص

07:24 م الأحد 23 فبراير 2025

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

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وكالات

قالت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجيسيث، اليوم الأحد، إن هناك تقدم كبير يتم تحقيقه لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف هيجيسيث: "نحن اليوم أقرب أكثر من أي وقت مضى لتحقيق السلام بين أوكرانيا وروسيا"، مشيرا إلى أنه ستكون هناك عراقيل في الطريق خلال محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد هيجيسيث، أن أمريكا استثمرت أكثر من أي دولة أخرى في مساعدة أوكرانيا والآن حان وقت السلام، موضحا أن الولايات المتحدة لن تنشر قوات أمريكية في أوكرانيا وكانت واضحة جدا بهذا الخصوص.

ورحب وزير الدفاع الأمريكي، بأن تقدم أوروبا ضمانات أمنية لأوكرانيا، لافتا إلى أن من المشجع رؤية قادة أوروبيين يعلنون استعدادهم لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا.

وأوضح هيجيسيث، أنه ينبغي أن يأتي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المفاوضات لأن الشراكة الاقتصادية مع واشنطن مهمة لبلاده، مشددا على أن كل ما يقوم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المفاوضات بشأن أوكرانيا وروسيا نابع من موقف قوة.

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