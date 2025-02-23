وزير الدفاع الإسرائيلي: قررت مع نتنياهو توسيع العملية بمخيمات الضفة الغربية

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إنه قرر مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع العملية بمخيمات الضفة الغربية، مؤكدا أنه سيدفع بالمزيد من القوات.

وأضاف كاتس: "سندمر البنى التحتية للإرهاب في مخيمات الضفة الغربية التي بنيت ومولت بالسلاح من إيران".

وأشار كاتس، إلى أن جنازة الأمين العام الأسبق لحزب الله حسن نصر الله اليوم رمز واضح للهزيمة التي ألحقتها إسرائيل بالجماعة اللبنانية الموالية لإيران.

وأكد كاتس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يسمح لأي قوات معادية بالتمركز في المنطقة العازلة في سوريا، مشيرا إلى أن قواته ستبقى في جبل الشيخ والمنطقة العازلة مع سوريا إلى أجل غير مسمى.