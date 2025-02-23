إعلان

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنبقى في سوريا لأجل غير مسمى

06:18 م الأحد 23 فبراير 2025

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إن جنازة الأمين العام الأسبق لحزب الله حسن نصر الله اليوم رمز واضح للهزيمة التي ألحقتها إسرائيل بالجماعة اللبنانية الموالية لإيران.

وأكد كاتس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يسمح لأي قوات معادية بالتمركز في المنطقة العازلة في سوريا، مشيرا إلى أن قواته ستبقى في جبل الشيخ والمنطقة العازلة مع سوريا إلى أجل غير مسمى.

وأوضح كاتس، أنه قرر مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع العملية بمخيمات الضفة الغربية، مؤكدا أنه سيدفع بالمزيد من القوات.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "سندمر البنى التحتية للإرهاب في مخيمات الضفة الغربية التي بنيت ومولت بالسلاح من إيران".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حسن نصر الله حزب الله إيران إسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو الضفة الغربية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

(مصراوي يكشف: الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية- (تحقيق
بعد قرار المركزي.. ما مصير الشهادة مرتفعة العائد الـ 27% في بنكي الأهلي ومصر؟
استمرار الموجة الباردة.. الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين