وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح بعودة السكان للمخيمات التي دخلناها في الضفة

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال يخوض حربا معقدة منذ 16 شهرا ضد الإرهاب في المنطقة، مشيرا إلى أن إسرائيل تمر بفترة معقدة وحساسة ولحظات فرح وألم.

وأوضح كاتس، أن الاتفاق مع حماس هدفه فقط الإفراج السريع عن الأسرى الأحياء والأموات، مؤكدا أن القتال لن ينتهي إلا بهدفين هما عودة جميع الأسرى وإنهاء حكم حماس في غزة.

وأشار كاتس، إلى أن ما حدث في 7 أكتوبر لن يتكرر والتحقيقات جارية لاستخلاص العبر، موضحا أنه أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء وحدات عسكرية ثابتة في بلدات غلاف غزة لحماية السكان هناك.

وذكر كاتس، أنه أمر الجيش بالاستعداد لبقاء طويل في المخيمات التي طهّرها ممن أسماهم بـ"الإرهابيين" في الضفة الغربية، مشددا على أنه لن يسمح بعودة السكان مرة أخرى إلى المخيمات التي دخلتها قواته في الضفة الغربية.