إعلان

نتنياهو: لن نتسامح مع أي تهديد للدروز في جنوب سوريا

05:49 م الأحد 23 فبراير 2025

بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال ستبقى في مواقع لبنانية مشرفة على عدد من مناطق إسرائيلية.

وأكد نتنياهو، أن تل أبيب لن تتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب سوريا، كما لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.

وأشار نتنياهو، إلى أنه بالتزامن مع شحنات الأسلحة الأمريكية رصدت حكومته ميزانيات كبيرة لتطوير قطاع الأسلحة الخاص بإسرائيل، لافتا إلى أن تل أبيب وجهت ضربات كبيرة لمحور الشر الإيراني وقد حظي ذلك بإعجاب في أنحاء العالم.

وأضاف نتنياهو: "في التاسع من أكتوبر قلت إننا سنغير الشرق الأوسط وهو ما نفعله حاليا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو الدروز الاحتلال الإسرائيلي سوريا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

(مصراوي يكشف: الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية- (تحقيق
بعد قرار المركزي.. ما مصير الشهادة مرتفعة العائد الـ 27% في بنكي الأهلي ومصر؟
استمرار الموجة الباردة.. الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين