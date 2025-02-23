نتنياهو: لن نتسامح مع أي تهديد للدروز في جنوب سوريا

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال ستبقى في مواقع لبنانية مشرفة على عدد من مناطق إسرائيلية.

وأكد نتنياهو، أن تل أبيب لن تتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب سوريا، كما لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.

وأشار نتنياهو، إلى أنه بالتزامن مع شحنات الأسلحة الأمريكية رصدت حكومته ميزانيات كبيرة لتطوير قطاع الأسلحة الخاص بإسرائيل، لافتا إلى أن تل أبيب وجهت ضربات كبيرة لمحور الشر الإيراني وقد حظي ذلك بإعجاب في أنحاء العالم.

وأضاف نتنياهو: "في التاسع من أكتوبر قلت إننا سنغير الشرق الأوسط وهو ما نفعله حاليا".