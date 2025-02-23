باحث في الشأن الأمريكي: ترامب يشن حربًا داخلية لتفكيك الدولة العميقة

وكالات

قال الباحث في الشأن الأمريكي بشار جرار، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشن حربًا داخلية لتفكيك ما يسمى بالدولة العميقة، مستندًا على تخطيط دقيق.

وأضاف جرار، خلال حديثه لقناة "العربية"، أن ترامب كان يخطط خلال الأربع سنوات الماضية، التي لم يكن فيها رئيسًا للبلاد، لتلك القرارات التي اتخذها في أول شهر فقط بولايته الثانية.

وردًا على سؤال المذيعة بشأن ما الذي يمكن أن يوقف الرئيس الأمريكي ترامب من اتخاذ هذه القرارات، خاصة وأن حتى الحزب الجمهوري، الحزب الذي ينتمي إليه ترامب، ينتقد سياساته، قال جرار إن ما سيوقفه أما فشل أحد القرارات التي اتخذها داخليًا أو خارجيًا، وأما تحقيق نجاح كبير يهدأ هذا الاندفاع .

وأشار الباحث في الشأن الأمريكي، إلى أنه على سبيل المثال لم ينخفض التضخم في الولايات المتحدة، على الرغم من اتخاذ الرئيس دونالد ترامب قرارات اقتصادية تهدف لخفض معدلات التضخم.

كما لفت إلى خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، التي طرحها ترامب، إلا أنه اصطدم برفض مصري أردني قوي مدعوم عربيًا .

وبرغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كرر خطته لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، إلا أنه أعلن، أول أمس، أنه لن يفرض هذه الخطة وسيكتفي بالتوصية بها وذلك بعدما وصفها بـ"الجيدة".

ومنذ إعلان ترامب خطة تهجير الفلسطينيين، أكدت مصر والأردن رفضهم القاطع لأي مخطط من شأنه إخراج الفلسطينيين من أرضهم، وتعمل مصر على بلورة خطة مضادة للخطة الأمريكية تتضمن إعادة إعمار قطاع غزة لا تتضمن تهجير وستقوم بطرحها خلال القمة العربية الطارئة التي ستستضيفها القاهرة في 4 مارس المقبل.

ويرمز مصطلح "الدولة العميقة" في الولايات المتحدة، إلى شبكة كبيرة من مسؤولين حكوميين غير منتخبين يسيطرون على الحكم من خلال مناصب رفيعة في الجيش والاستخبارات والقضاء يحتفظون بنفوذ كبير على السياسات العامة للرئيس بغض النظر عن الحزب الذي ينتمي إليه، و يستطيعون تمرير قرارات حاسمة وتعطيل أخرى والتحكم في السياسة الداخلية والخارجية للبلاد بما يقلّص دور الرئيس إلى حد كبير.