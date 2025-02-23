زيلينسكي: تلقينا من واشنطن 100 مليار دولار فقط وليس 500 مليار
وكالات
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه يفضل أن ينهي اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة أولا ثم يتحدث عن تفاصيله.
وأشار زيلينسكي، إلى أن اتفاق المعادن كله يتعلق بحماية أوكرانيا وبدون ضمانات أمنية لن يوافق على أي اتفاق، مطالبا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يسمعه بشأن الضمانات الأمنية حتى يكون لبلاده حضور قوي على طاولة المفاوضات.
وأوضح زيلينسكي، أن ما يعرفه أن ما تلقته أوكرانيا من واشنطن هو 100 مليار دولار، مؤكدا أنه لا يعلم من أين أتى رقم 500 مليار دولار.
وشدد الرئيس الأوكراني، على أنه ليس مستعدا حتى لمناقشة سداد 100 مليار دولار لواشنطن لأن جزءا منه كان منحة وليس قرضا.
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