زيلينسكي: تلقينا من واشنطن 100 مليار دولار فقط وليس 500 مليار

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه يفضل أن ينهي اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة أولا ثم يتحدث عن تفاصيله.

وأشار زيلينسكي، إلى أن اتفاق المعادن كله يتعلق بحماية أوكرانيا وبدون ضمانات أمنية لن يوافق على أي اتفاق، مطالبا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يسمعه بشأن الضمانات الأمنية حتى يكون لبلاده حضور قوي على طاولة المفاوضات.

وأوضح زيلينسكي، أن ما يعرفه أن ما تلقته أوكرانيا من واشنطن هو 100 مليار دولار، مؤكدا أنه لا يعلم من أين أتى رقم 500 مليار دولار.

وشدد الرئيس الأوكراني، على أنه ليس مستعدا حتى لمناقشة سداد 100 مليار دولار لواشنطن لأن جزءا منه كان منحة وليس قرضا.