زيلينسكي: من المهم ألا تتفق واشنطن مع موسكو على أي شروط نجهلها
وكالات
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه مستعد للاستقالة إذا جلبت السلام إلى أوكرانيا أو تم قبول بلاده في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وأشار زيلينسكي، إلى أنه يعتقد أن على الولايات المتحدة ألا تساعد في خروج روسيا من عزلتها، مؤكدا أن من المهم لأوكرانيا ألا تتفق واشنطن مع موسكو على أي شروط مجهولة لكييف و"من حقنا أن نطلب ذلك".
وشدد زيلينسكي، على ضرورة انخراط أوكرانيا في أي مفاوضات و"نحن جزء لا يتجزأ من أوروبا ويجب أن تكون ممثلة في المفاوضات".
وأكد زيلينسكي، أنه لن يبقى في السلطة لعقود، معربا عن استعداده للتخلي عن منصبه من أجل السلام في أوكرانيا.
وأشار زيلينسكي، إلى أنه سعيد بالدعم الأمريكي لأوكرانيا، كما أنه يؤمن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكن أن يساعد كييف في وضع حد لهذه الحرب.
وأوضح الرئيس الأوكراني، أنه يود أن يأتي الرئيس ترامب إلى كييف أو "نتوجه نحن إليه في واشنطن"، مشيرا إلى أنه يفضل أن ينهي اتفاق المعادن أولا ثم يتحدث عن تفاصيله.
وشدد زيلينسكي، على أن اتفاق المعادن كله يتعلق بحماية أوكرانيا وبدون ضمانات أمنية لن يوافق على أي اتفاق، مطالبا ترامب بأن يسمعه بشأن الضمانات الأمنية حتى يكون لبلاده حضور قوي على طاولة المفاوضات.
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