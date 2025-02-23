زيلينسكي يبدي استعداده للتنحي عن منصبه لتحقيق السلام في أوكرانيا
وكالات
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه بلاده يجب أن تنخرط في أي مفاوضات و"نحن جزء لا يتجزأ من أوروبا ويجب أن تكون ممثلة في المفاوضات".
وأكد زيلينسكي، أنه لن يبقى في السلطة لعقود، معربا عن استعداده للتخلي عن منصبه من أجل السلام في أوكرانيا.
وأشار زيلينسكي، إلى أنه سعيد بالدعم الأمريكي لأوكرانيا، كما أنه يؤمن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكن أن يساعد كييف في وضع حد لهذه الحرب.
وأوضح الرئيس الأوكراني، أنه يود أن يأتي الرئيس ترامب إلى كييف أو "نتوجه نحن إليه في واشنطن"، مشيرا إلى أنه يفضل أن ينهي اتفاق المعادن أولا ثم يتحدث عن تفاصيله.
وشدد زيلينسكي، على أن اتفاق المعادن كله يتعلق بحماية أوكرانيا وبدون ضمانات أمنية لن يوافق على أي اتفاق، مطالبا ترامب بأن يسمعه بشأن الضمانات الأمنية حتى يكون لبلاده حضور قوي على طاولة المفاوضات.
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