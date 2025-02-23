ستارمر: المحادثات بشأن أوكرانيا لا يجب أن تتم دون وجود كييف على الطاولة

لندن- (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن المحادثات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا يجب ألا تجري دون وجود كييف على الطاولة، وذلك بعد أن بدأت الولايات المتحدة وروسيا مفاوضات دون دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن رئيس الوزراء البريطاني، الذي سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الأسبوع القادم، قوله إن تجربته الشخصية في زيارة البلد الذي مزقته الحرب قد جعلته "أكثر إصرارا على الدفاع عن أوكرانيا".

وتأتي هذه الرسالة قبل زيارة ستارمر إلى البيت الأبيض التي ستمثل لحظة حاسمة في قيادته، وسط خلاف متزايد عبر الأطلسي بعد اجتماع فريق ترامب مع مسؤولين من الكرملين لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ستارمر، في مؤتمر حزب العمال الاسكتلندي في جلاسكو اليوم الأحد، إن "لا أحد يريد استمرار إراقة الدماء، ولا سيما الأوكرانيون ."

وأضاف ستارمر قائلا: "لكن بعد كل ما عاناه الأوكرانيون، وبعد كل ما قاتلوا من أجله، لا يمكن أن يكون هناك نقاش حول أوكرانيا بدون أوكرانيا، ويجب أن يتمتع الشعب الأوكراني بمستقبل آمن على المدى الطويل.

وفي حديثه للصحفيين بعد خطابه، قال ستارمر بخصوص الزيارة إلى الولايات المتحدة: "سيكون في صلب مناقشاتنا هذا الأسبوع، بالطبع، أهمية العلاقة الخاصة بيننا، وبالطبع الوضع في أوكرانيا والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.'"