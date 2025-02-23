حماس تعلق على تشييع جنازة نصر الله وتشيد بدعمه لفلسطين

وكالات



قالت حركة حماس، "نترحم على الشهيدين القائدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، ونستذكر مواقفهما الصلبة والداعمة لفلسطين وشهادتهما العظيمة على طريق القدس".



وأكدت حماس في بيان، اليوم الأحد، أن جرائم الاحتلال الصهيوني وعمليات الاغتيال الجبانة بحق قادة المقاومة في فلسطين ولبنان لن توقف مسيرتهم المباركة ولن تزيدهم إلا إصرارًا.



وتم تشييع الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين، اليوم الأحد، في العاصمة اللبنانية بيروت، بكلمة للمرشد الإيراني علي خامنئي نقلها ممثل الإمام الخامنئي في العراق مجتبى حسيني.



وأكد خامنئي "استمرار مقاومة" إسرائيل تزامنًا مع تشييع نصرالله في بيروت.

ويحضر المراسم وفودًا من أكثر من سبعين دولة، منها إيران والعراق واليمن والبحرين والكويت. كما يشارك وفد من تونس.



وحضر على المستوى المحلي اللبناني رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكُلّف وزير العمل محمد حيدر بتمثيل رئيس الوزراء نواف سلام لحضور مراسم التشييع.



ومنذ ساعات الصباح الباكر من الأحد، اكتظت مدينة كميل شمعون الرياضية في جنوب بيروت بعشرات الآلاف من مناصري الحزب.



وكان ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية الذي يتسع لـ 55 ألف مقعد ممتلئاً تقريباً، قبل ساعات من بدء الحفل.



ورفع مشاركون ارتدوا اللون الأسود، صور نصرالله ورايات الحزب الصفراء، وسط تنظيم عالي المستوى.



ومن جانبه علق الجيش الإسرائيلي الأحد، على مراسم تشييع حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين، إذ قال "اليوم أصبح العالم أفضل".



واغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي حسن نصر الله في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت سبتمبر الماضي، وخليفته هاشم صفي الدين في غارة في أكتوبر الماضي.