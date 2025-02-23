فيديو.. صياد سوداني يهزم ثعبانا ضخما في النيل وينجو بحياته

وكالات

فوجئ صياد سوداني أثناء رحلته اليومية لصيد الأسماك في نهر النيل بمهاجمة أصَلَة عملاقة، حاولت تطويق جسده والفتك به وسط المياه.

وقبل الهجوم المفاجئ، لاحظ الصيّاد حركة مريبة في شباكه، ليكتشف أن فريسته لم تكن سمكة، بل ثعبانًا ضخمًا يلتف حول الشباك محاولًا الإفلات. لكن ازداد الموقف رعبًا حين بدأ الثعبان الهجوم بدلًا من الفرار، محاولًا تطويق الصياد وسحبه إلى القاع.

صياد سوداني يتغلب على ثعبان "أصلة" عملاق شمالي البلاد#واكب_مجتمع pic.twitter.com/wEHTZ7M2VV — واكب | Wakeep (@WakeepAr) February 22, 2025

واستجمع الصياد السوداني قواه، واشتبك مع الثعبان الضخم، وأفلت من قبضته، قبل أن ينجح في إحكام السيطرة عليه وإعادته إلى الشباك، متجنبًا مصيرًا مأساويًا.

ويُرجِّح خبراء الحياة البرية أن الثعبان الذي ظهر في الفيديو ينتمي إلى فصيلة "الأصَلَة الصخرية الأفريقية"، أحد أضخم الثعابين غير السامة في العالم، والتي قد يصل طولها إلى 6 أمتار.

وتعتمد هذه الكائنات المفترسة على قوتها الهائلة في خنق فرائسها قبل التهامها بالكامل، لكن ظهورها في النيل يُثير التساؤلات حول مدى انتشارها في المياه السودانية، وما إذا كانت هناك مواجهات أخرى لم يُكشف عنها بعد.

وأثار مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا كبيرًا، وأبدى آلاف المتابعين دهشتهم من شجاعة الصيّاد.

وكتب أحد المعلقين: "هذا الرجل لا يصطاد الأسماك، بل يصطاد المستحيل"، فيما تساءل آخر: "كيف نجا من هذه اللحظات المُرعبة؟!"