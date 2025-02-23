الجيش السوداني يعلن السيطرة على مدن بالنيل الأبيض

وكالات

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، السيطرة على مدينة القطينة شمالي ولاية النيل الأبيض، كما وسع تقدمه في العاصمة الخرطوم.

وأكد مصدر مطلع في الجيش أن قوة قادمة من ناحية الشرق دخلت إلى المدينة صباح اليوم، في حين تحاصر القوات القادمة من ناحية الجنوب مناطق لقوات الدعم السريع.

وتبعد القطينة عن حدود ولاية الخرطوم الجنوبية نحو 50 كيلومترًا، وتتمتع بموقع استراتيجي على الطريق الذي يربط العاصمة الخرطوم بجنوب وغرب البلاد.

ونشرت حسابات محلية سودانية وناشطون، صباح اليوم الأحد، مشاهد تظهر وجود جنود من الجيش السوداني في مدينة القطينة.

الأبيض عروس الرمال تخرج لاستقبال أبطال متحرك الصياد، ومنها إلى كل مدن دارفور لاجتثاث المرتزقة#السودان #السودان_ينتصر pic.twitter.com/XkypcjAOzX — Sudan News (@Sudan_tweet) February 23, 2025

وحسب وزارة الخارجية السودانية، أسفرت انتهاكات قوات الدعم السريع الأسبوع الماضي في بعض بلدات المجاورة لمدينة القطينة عن مقتل أكثر من 400 مدني.

واشتد الاشتباك بين الجيش والدعم السريع في أكثر من محور داخل العاصمة الخرطوم، خاصة محيط جسر سوبا جنوب شرقي العاصمة، ويعد واحدًا من ثلاثة جسور فقط تبقت لها في العاصمة، إثر هجوم الجيش المفاجئ منذ صباح أمس السبت.

وحقق الجيش السوداني خلال الأسابيع الأخيرة مكاسب مهمة، إذ قاد هجومًا في وسط البلاد واستعاد المدن الرئيسية، فضلًا عن استعادة كامل الخرطوم تقريبًا، بعدما كانت في أيدي الدعم السريع.

بينما سعت الدعم السريع إلى تعزيز قبضتها على إقليم دارفور ما قد يؤدي عمليًا إلى تقسيم البلاد.

وتسببت الحرب السودانية التي نشبت في أبريل عام 2023، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بمقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص، وبأكبر أزمة إنسانية في العالم.