السودان: التشاور مع مصر مستمر ولا يتوقف لخطورة الأوضاع الداخلية



وكالات



أكد وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، أن التشاور الثنائي مع مصر مستمر ولا يتوقف لخطورة الأوضاع الداخلية بالسودان والأوضاع الإقليمية.



وقال الشريف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إنّه جاء إلى مصر لتقديم الشكر لوزير الخارجية، ومن خلاله ينقل شكر قيادة السودان، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح البرهان، إلى شقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى تقدير السودان لمواقف مصر الداعمة.



وأضاف: "نحن نبحث دائمًا في لقاءاتنا كيف يمكن أن نساعد ونسّهل الحياة لأبناء الشعب السوداني الذين قدموا إلى مصر بعد الحرب التي جرت في السودان".



وتابع: "هناك دعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي نقلناها عبر وزير الخارجية المصري ونتمنى أن تتم هذه الزيارة قريبًا، كما أكدنا مشاركة رئيس السودان في مؤتمر القمة الطارئ الذي سيعقد في 4 مارس المقبل بالقاهرة، ويسبقه مؤتمر وزراء خارجية سنشارك فيه أيضًا".



ومن المقرر أن تستضيف مصر القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية وطرح الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، في 4 مارس المقبل، حسبما أعلنته وزارة الخارجية.