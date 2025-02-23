السلطات الفرنسية تحتجز 4 أشخاص بعد حادث طعن مميت

باريس- (أ ب)

قال مكتب الادعاء الفرنسي لمكافحة الإرهاب اليوم الأحد إنه تم احتجاز أربعة أشخاص بعد وقوع حادث طعن مميت في شرق فرنسا، ربطته السلطات بالتطرف الإسلاموي.

وكان شخص برتغالي قد قٌتل في هجوم أمس السبت بمدينة ميلوز، بالقرب من الحدود مع ألمانيا. وقال مكتب الادعاء العام إن سبعة من رجال الشرطة أصيبوا، بينهم مسؤول عن مراقبة موقف للسيارات أصيب بإصابات خطيرة.

ومن بين المحتجزين المعتدي المشتبه به وهو جزائري /37 عاما/، قال الادعاء إنه يدعى إبراهيم. ووصف وزير الداخلية المشتبه به بأن لديه ميول تطرف إسلاموي وانفصام في الشخصية. وأضاف مكتب الادعاء أن اثنين من أسرة المشتبه به وشخصا آخر تم احتجازهم أيضا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الحكومة لديها " عزم كامل" للرد على الهجوم، الذي ألقى اللوم فيه على "الإرهاب الإسلاموي".

وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو للصحفيين مساء أمس السبت إن المشتبه به وصل فرنسا بدون أوراق عام 2014، وتم اعتقاله وإدانته بتهمة تمجيد الإرهاب في أعقاب هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.