قرار إسرائيلي يمنع الفلسطينيين المفرج عنهم من دخول المسجد الأقصى في رمضان

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنه سيمنع دخول جميع الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وسلمت إسرائيل حتى الآن 6 دفعات للأسرى الفلسطينيين، لكنها أجلت الإفراج عن 602 أسيرًا ضمن الدفعة السابعة والتي كان من المقرر تسليمها أمس السبت.

وقرر الاحتلال الإسرائيلي تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، بعد جلستين أمنيتين عقدهما رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء السبت، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام عبرية.

وكان من المتوقع أن تطلق إسرائيل سراح 602 أسيرًا فلسطينيًا، السبت، عقب إتمام حركة حماس تسليم 6 أسرى إسرائيليين، لكن نتنياهو قرر تأجيل إطلاق سراحهم ردًا على ما قاله عن انتهاكات من قِبل حماس.

وقال مكتب نتنياهو، أمس السبت، إنه في ضوء الانتهاكات المتكررة من قِبل حماس، بما في ذلك المراسم التي تذل أسرانا والاستغلال الساخر لأسرانا لأغراض دعائية، فقد تقرر تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذي كان مخططًا له أمس حتى يتم ضمان إطلاق سراح أسرانا التاليين، وبدون المراسم المهينة.