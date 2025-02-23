تحت حماية الشرطة.. متطرفة سويدية تحرق نسخة من القرآن الكريم (فيديو)
وكالات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لناشطة متطرفة سويدية لحظة قيامها بحرق نسخة من القرآن الكريم في السويد تحت حماية عناصر الشرطة.
وعلق مغردو مواقع التواصل على مقطع فيديو إحراق القرآن الكريم في ساحة أودينبلان بستوكهولم، قائلين "الإسلام خارج أوروبا!"
"الإسلام خارج أوروبا!".. مشاهد متداولة لناشطة متطرفة تقوم بإحراق نسخة من القرآن الكريم في ساحة أودينبلان بستوكهولم، تحت حماية الشرطة.#ترند #فيديو #viral #اكسبلور #السويد #القرآن #سلوان_موميكا pic.twitter.com/pLPIDXVTPu— RT Online (@RTonline_ar) February 22, 2025
ولم تكن تلك الحادثة الوحيدة في السويد، بل انتشر مقطع فيديو متداول يوثق قيام متطرفين في السويد بوضع شرائح من لحم الخنزير داخل نسخ من القرآن الكريم.
في السويد انتشرت ظاهرة وضع شرائح لحم الخنزير -اجلكم الله- بين صفحات القرآن الكريم وفي سجاد الصلاة في المساجد عبر اشخاص مجهولين من اجل استفزاز المسلمين…— ناصر محمد الأربش🇰🇼 (@nasir_alarbash) February 12, 2025
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