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تحت حماية الشرطة.. متطرفة سويدية تحرق نسخة من القرآن الكريم (فيديو)

03:47 م الأحد 23 فبراير 2025

الشرطة السويدية

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وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لناشطة متطرفة سويدية لحظة قيامها بحرق نسخة من القرآن الكريم في السويد تحت حماية عناصر الشرطة.

وعلق مغردو مواقع التواصل على مقطع فيديو إحراق القرآن الكريم في ساحة أودينبلان بستوكهولم، قائلين "الإسلام خارج أوروبا!"

ولم تكن تلك الحادثة الوحيدة في السويد، بل انتشر مقطع فيديو متداول يوثق قيام متطرفين في السويد بوضع شرائح من لحم الخنزير داخل نسخ من القرآن الكريم.

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القرآن الكريم الشرطة السويدية
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