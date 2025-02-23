وزير الخارجية السوداني: لن نعترف بأي حكومة موازية في البلاد

وكالات



قال وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، إن هناك مؤامرة كبيرة على الدولة السودانية والشعب السوداني.



وأضاف الشريف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، أن الحرب في السودان ستنتهي بانتصار الجيش والقوات المساندة له على قوات الدعم السريع.

ولفت وزير الخارجية السوداني، إلى أنه "لن يعترف أحد بأي حكومة موازية للحكومة السودانية".



وأكد الشريف أن السودان لا يوافق على تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ويقف بقوة مع حقوقه المشروعة.

وقعت قوات الدعم السريع السودانية ميثاقًا تأسيسيًا مع جماعات سياسية ومسلحة متحالفة معها لإنشاء "حكومة سلام ووحدة"، حسبما قال سياسيان سودانيان لوكالة "رويترز".



والسياسيان السودانيان، هم الهادي إدريس وإبراهيم الميرغني، وكانوا من ضمن الموقعين على الميثاق، ومن بين الموقعين على الميثاق أيضًا عبد العزيز الحلو، رئيس "الحركة الشعبية- شمال" التي تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في ولاية جنوب كردفان والذي يطالب منذ وقت طويل بأن يتبنى السودان "النهج العلماني" وفق "رويترز".



وقال إدريس، مسؤول سابق ورئيس إحدى الجماعات المسلحة، إن "تشكيل الحكومة سيتم الإعلان عنه من داخل البلاد خلال الأيام المقبلة".



ووفقًا لتسريبات أولية فإن الميثاق الذي تم توقيعه يتكون من 30 بندًا ويحتوي على ديباجة تؤكد على إيقاف الحرب وحل جذور الأزمة، بالإضافة إلى التأكيد على وحدة السودان كدولة ديمقراطية ووحدة الجيش، كما ينظم الميثاق أسس وهياكل تشكيل حكومة سلام يكون مقرها العاصمة الخرطوم.



وبحسب نص الميثاق، اتفق الموقعون على أن السودان يجب أن يكون "دولة علمانية ديمقراطية غير مركزية، ذات جيش وطني واحد"، لكنه في الوقت ذاته احتفظ بحق الجماعات المسلحة في الاستمرار بالوجود.



وحدد الميثاق مهام الحكومة، تتمثل في "توحيد البلاد وإنهاء الحرب"، وهي المهام التي لم تتمكن الحكومة المتحالفة مع الجيش والتي تعمل انطلاقًا من مدينة بورتسودان من تحقيقها، حسب الميثاق.