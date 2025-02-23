"المقاومة باقية موتوا بغيظكم".. ماذا قال الأمين العام لحزب الله في مراسم تشييع نصرالله؟ (فيديو- صور)

ماذا قال الأمين العام لحزب الله في مراسم تشييع نصر

وكالات

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، الاستمرار في المقاومة قائلًا: "استمرارنا في المقاومة لا يعني أن نطلق النار كل يوم، لكننا سنرد بخيارنا في الوقت والمكان المناسبين".

وأكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، خلال كلمة له في مراسم تشييع الأمينين العامين السابقين لحزب الله حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في المدينة الرياضية في بيروت، مواقف استراتيجية ومبدئية للحزب في هذه المرحلة الدقيقة.

وأضاف قاسم: "اتخذنا قرارًا أن تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولياتها بالكامل، وقد قررنا تفويض الدولة لممارسة دورها في شؤون البلاد". وأضاف: "أنجزنا ما علينا، والآن جاء دور الدولة اللبنانية لإتمام ما بدأناه".

كما أشار إلى أن حزب الله كان جزءًا لا يتجزأ من عملية تحقيق الوفاق الوطني اللبناني عبر انتخاب رئيس جديد للبنان وتشكيل حكومة جديدة، مضيفًا: "ألم يصدمكم مشهد الجنوبيين وهم يحاربون الدبابات الإسرائيلية؟ وألم يفاجئكم كيف تعاونّا لتسهيل انتخاب الرئيس وولادة الحكومة؟".

ودعا قاسم القادة السياسيين في لبنان إلى تبني خطاب متمسك بسيادة البلاد وقال: "أبرز خطوة اتخذناها هي أن تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولياتها".

كما شدد قاسم على أن حزب الله لن يخضع ولن يقبل باستمرار الاحتلال والقتل: "لن نسمح بأن يستمر القتل والاحتلال ونحن نتفرج"، مؤكدًا : "المقاومة باقية، قوية، ومستمرة، موتوا بغيظكم".

وأكد قاسم على التزام حزب الله بمواصلة العمل المقاوم قائلًا: "نحن أبناء الخميني وخامنئي، والمقاومة لم تنتهِ بل هي مستمرة في جهوزيتها، وهي إيمان وحقّ ولا يمكن لأحد أن يسلبنا هذا الحق".

خلال كلمته في تشييع نصر الله وصفي الدين.. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: نحن أبناء الخميني وخامنئي#نصر_الله#نعيم_قاسم#لبنان#قناة_الحدث pic.twitter.com/zr0vbAW14z — ا لـحـدث (@AlHadath) February 23, 2025

ولفت إلى أن "إسرائيل" لن تتمكن من الاستمرار في احتلالها: "لا تستطيع إسرائيل أن تستمرّ في احتلالها وعدوانها، سنمارس عملنا في المقاومة وفقًا للظروف والتوقيت الذي نراه مناسبًا".

وأوضح قاسم قائلًا: "المقاومة خيارنا السياسي ما دام الاحتلال وخطره موجودين. واجهنا الكيان الإسرائيلي ووراءه أمريكا التي حشدت إمكاناتها كلها لمواجهة فلسطين ولبنان ومحور المقاومة. حجم الإجرام غير مسبوق، ولكن حجم التضحيات لم يكن مسبوقًا أيضًا".

ووجه حديثه لإسرائيل وأمريكا، قائلًا: "نقول للإسرائيليين والأمريكيين إنهم لن يحصلوا على ما فشلوا في الحصول عليه في الحرب. المقاومة موجودة وحاضرة، والنصر المطلق حتمي حتى لو تأخر. وافقنا على اتفاق وقف إطلاق النار مع العدو بعدما وصلت المعركة إلى استنزاف غير مجد. المقاومة مستمرة ولن يستطيع أي طرف أن يسلبنا هذا الحق".

وأكد قاسم أنهم كـ"حزب الله" "سيكونون شركاء في بناء الدولة"، مضيفًا: "نعيم قاسم: باقون على تحالفنا مع حركة أمل"، كما لفت إلى أن "حزب الله مؤمن بدور الجيش اللبناني في الدفاع عن السيادة الوطنية"، قائلاً: "ندعم دور الجيش اللبناني ونحن إلى جانبه".

وأشار إلى أن "لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه ونحن من أبنائه ولا تفكروا أن تلعبوا بيننا وبين حركة أمل لأننا واحد في الموقف"، مضيفًا "سنعمل على إخراج المحتل وإعادة الأسرى والإعمار مع الدولة اللبنانية".

وفي كلمته التي شيعت نصر الله قال: "سنحفظ وصيتك هذا الطريق وسنُكمله لو قُتلنا جميعًا ولو دُمرّت بيوتنا على رؤوسنا".

وقال "أفتقدك يا سيدي ويفتقدك كل المحبين لكنك باقٍ فينا بنهجك وتعاليمك وخط سيرك وجهادك"، مضيفًا "السيد حبيب المقاومين وجهته فلسطين والقدس وهو الذي ساهم في إحياء هذه القضية".