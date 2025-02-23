وزير الخارجية يناقش مع نظيره التشادي الجديد التطورات الإقليمية

وكالات

أجرى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الشئون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشادي في الخارج، عبد الله صابر فضل.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن عبد العاطي قدم التهنئة لنظيره التشادي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، مؤكدًا تطلعه إلى العمل على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع تشاد بما يسهم فى تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

كما تطرق الوزيران في الاتصال الهاتفي إلى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يشمل زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المصرية في تشاد، فضلًا عن أهمية العمل المشترك لدعم التكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة بما يحقق المنفعة المتبادلة بين البلدين الشقيقين.

وناقش الوزيران آخر التطورات الإقليمية، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لتناول قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم في القارة الإفريقية.