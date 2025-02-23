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إسرائيل: طائراتنا فوق جنازة نصر الله تحمل رسالة تهديد

03:03 م الأحد 23 فبراير 2025

يسرائيل كاتس

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وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "طائراتنا التي تحلق فوق جنازة الأمين العام الراحل لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، تنقل رسالة بأن من يهدد بتدميرنا يكتب نهايته".

وعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مراسم تشييع حسن نصر الله، وخليفته هاشم صفي الدين.

وقال جيش الاحتلال في بيان نقلته وكالة "فرانس برس" في أعقاب مراسم تشييع نصرالله في العاصمة اللبنانية بيروت: "اليوم أصبح العالم أفضل".

واغتالت إسرائيل حسن نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين في غارتين منفصلتين العام الماضي.

ويحضر الآلاف تشييع نصر الله وصفي الدين، حيث يتسع ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في جنوب بيروت، لـ 55 ألف مقعد امتلأت بالكامل تقريبًا قبل ساعات من بدء المراسم صباح الأحد.

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يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل حسن نصر الله
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