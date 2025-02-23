"أراك في المحكمة".. تراشق للتهديدات بين ترامب وحاكمة ولاية "ماين"

وكالات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع التمويل الفيدرالي عن ولاية ماين، إذا رفضت حاكمة الولاية الديمقراطية جانيت ميلز، الامتثال للمرسوم التنفيذي الذي يستبعد الرياضيين المتحولين جنسيًا من الفرق الرياضية النسائية.

وردت عليه الحاكمة بدورها بالقول بشكل مباشر لترامب: "أراك في المحكمة".

وتقول شبكة سي إن إن الأمريكية، إن كل هذا يأتي بعد أن أعلنت رابطة مديري المدارس في ولاية ماين، وهي مجموعة تشرف على الرياضيين في المدارس الثانوية في الولاية، أنها لن تمتثل وستسمح للطلاب الرياضيين المتحولين جنسياً باللعب.

وجدد ترامب اعتراضه على مشاركة ملاكمتين أولمبيتين كانتا متحولتين جنسيًا من ولاية ماين في إحدى المسابقات، لافتا إلى الأمر التنفيذي الذي وقعه في مستهل ولايته الرئاسية خلال يناير الماضي، والذي يحظر منافسة الرياضيين المتحولين جنسيا في الرياضات النسائية، بما في ذلك في الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2028 في لوس أنجلوس، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وسأل ترامب ميلز خلال اجتماع البيت الأبيض، عما إذا كانت ستوجه ولايتها لاتباع الأمر، ردت حاكمة الولاية: "أنا أتبع القانون الولائي والفيدرالي".

ورد ترامب قائلا: "نحن القانون الفيدرالي.. عليك القيام بذلك لأنك لن تحصل على تمويل فدرالي"، مجددا تهديده الذي أطلقه، مساء أمس، لترد ميلز قائلة: "أراك في المحكمة"، ليرد عليها الرئيس الأمريكي قائلًا: "استمتعي بفترة ولايتك كحاكمة.. لأنني لا أعتقد أنه سيتم انتخابك مرة أخرى".

ومن جانبها قالت ميلز إن الولاية "لن يتم ترهيبها بتهديدات ترامب حول حجب التمويل الفيدرالي"، موضحة أنها في هذه الحالة: "ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة والضرورية لاستعادة هذا التمويل".