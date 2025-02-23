إعلام عبري يكشف اعتقال إسرائيليين للاشتباه بتورطهم في تفجيرات تل أبيب والسلطات تتكتم

وكالات

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، أن السلطات الإسرائيلية، تتكتم على هويات إسرائيليين يهود اعتقلتهم أجهزة الأمن اليوم الجمعة، على خلفية الاشتباه بتورطهم في انفجارات حافلات في تل أبيب مساء الخميس.

وقالت الصحيفة العبرية، إنه تم اعتقال إسرائيليين اثنين للاشتباه بتورطهما بالانفجارات التي استهدفت حافلتين فارغتين في ضاحيتين بتل أبيب.

وأوضحت هآرتس أنه تم نقل المشتبه بهما إلى جهاز الأمن الداخلي (شاباك) للاستجواب، على الرغم من أن المحكمة أصدرت أمرا بحظر نشر مزيد من التفاصيل بشأن القضية.

ولم يكشف بعد عن هويتي المعتقلين أو الدور المشتبه بقيامهما به، حيث قالت القناة 12 الإسرائيلية في وقت سابق اليوم الجمعة إن أحدهما مشتبه بنقله أحد المنفذين إلى مدينة بات يام حيث وقعت التفجيرات.

بدوره قال موقع "واي نت" الإسرائيلي، إن تقارير أفادت اليوم الجمعة، بأن الشاباك ألقى القبض على 3 مشتبه بهم بتهمة المساعدة في زرع عبوات ناسفة في حافلات في منطقة تل أبيب.

وأفادت التقارير بأن بعض المعتقلين تم التعرف عليهم على أنهم يهود إسرائيليون، حسب موقع واي نت.

والخميس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية وقوع انفجارات في عدد من الحافلات بمدينة بات يام، قرب تل أبيب، وقالت في بيان، إنها تلقت بلاغات حول وقوع انفجارات في عدد (لم تحدده) من الحافلات في مدينة بات يام.