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مصر تعرب عن تطلعها لدعم أوروبي ودولي لخطتها بشأن إعادة إعمار غزة

02:19 م الأحد 23 فبراير 2025

بدر عبد العاطي

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وكالات

أجرى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، حيث تناول الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة مستجدات التطورات الإقليمية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن عبد العاطى أشاد بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا وبالروابط الوثيقة بين البلدين، مؤكدًا التطلع للارتقاء بمستوى التعاون الثنائى في جميع المجالات.

وسلط الاتصال الضوء على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين وتشجيع الاستثمارات الفرنسية بمصر، خاصة بعد الخطوات التى اتخذتها مصر خلال السنوات الأخيرة لجذب الاستثمارات الخارجية.

كما أعرب عبدالعاطي عن تقدير مصر للدعم الذى تقدمه فرنسا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي بمؤسساته المختلفة لدعم تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، معربًا عن التطلع لاعتماد القرار الخاص بالشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر بقيمة 4 مليار يورو .

وأضاف السفير تميم خلاف، أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقديرات بشأن التطورات في قطاع غزة، حيث أطلع عبد العاطى نظيره الفرنسي على الجهود التى تبذلها مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بكافة بنوده ومراحله الزمنية الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع الفلسطيني.

واستعرض وزير الخارجية عبدالعاطي في هذا السياق الخطة الشاملة التي تقوم مصر ببلورتها للتعافى المبكر وإعادة الإعمار مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، موضحًا وجود دعم عربى للجهود المصرية، معربًا عن التطلع لقيام المجتمع الدولى ودول الاتحاد الأوروبى ومن ضمنها فرنسا دعم المساعى المصرية في هذا الصدد.

ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية الفرنسي بالدور الهام والمحورى الذى اضطلعت به مصر للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار ورحب بجهود مصر الحثيثة لبلورة تصور شامل للتعافى المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.

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بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة غزة جان نويل بارو
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