مصر تعرب عن تطلعها لدعم أوروبي ودولي لخطتها بشأن إعادة إعمار غزة
وكالات
أجرى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، حيث تناول الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة مستجدات التطورات الإقليمية.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن عبد العاطى أشاد بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا وبالروابط الوثيقة بين البلدين، مؤكدًا التطلع للارتقاء بمستوى التعاون الثنائى في جميع المجالات.
وسلط الاتصال الضوء على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين وتشجيع الاستثمارات الفرنسية بمصر، خاصة بعد الخطوات التى اتخذتها مصر خلال السنوات الأخيرة لجذب الاستثمارات الخارجية.
كما أعرب عبدالعاطي عن تقدير مصر للدعم الذى تقدمه فرنسا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي بمؤسساته المختلفة لدعم تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، معربًا عن التطلع لاعتماد القرار الخاص بالشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر بقيمة 4 مليار يورو .
وأضاف السفير تميم خلاف، أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقديرات بشأن التطورات في قطاع غزة، حيث أطلع عبد العاطى نظيره الفرنسي على الجهود التى تبذلها مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بكافة بنوده ومراحله الزمنية الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع الفلسطيني.
واستعرض وزير الخارجية عبدالعاطي في هذا السياق الخطة الشاملة التي تقوم مصر ببلورتها للتعافى المبكر وإعادة الإعمار مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، موضحًا وجود دعم عربى للجهود المصرية، معربًا عن التطلع لقيام المجتمع الدولى ودول الاتحاد الأوروبى ومن ضمنها فرنسا دعم المساعى المصرية في هذا الصدد.
ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية الفرنسي بالدور الهام والمحورى الذى اضطلعت به مصر للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار ورحب بجهود مصر الحثيثة لبلورة تصور شامل للتعافى المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.
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