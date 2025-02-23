ترامب: أرسلنا 350 مليار دولار لأوكرانيا لأنه كان لدينا "رئيس غبي"



وكالات



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، إن الولايات المتحدة ستعيد الأموال التي أنفقتها على أوكرانيا سواء من خلال النفط أو المعادن.



وأشار ترامب، في كلمته أمام تجمع للمحافظين في ناشيونال هاربور بولاية ماريلاند الأمريكية السبت، إلى أن الدول الأوروبية دفعت لأوكرانيا 100 مليار دولار، وفي المقابل دفعت الولايات المتحدة 350 مليار دولار دون ضمانات، قائلًا "لأننا كنا تحت قيادة رئيس غبي وغير كفء"، في إشارة للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.



وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة ستسعى للحصول على تعويضات عن المساعدات التي قدمتها لأوكرانيا، قائلًا: "أعتقد أننا قريبون من التوصل إلى صفقة معادن مع أوكرانيا، ونريد من كييف المعادن النادرة والنفط وأي شيء يمكننا الحصول عليه".



وذكر أن "الحرب الروسية الأوكرانية مروّعة لكنها ستنتهي، ونحن قريبون من اتفاق بشأن أوكرانيا"، مضيفًا أنه يعمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإنهاء الحرب في أوكرانيا.



ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مستشارين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس لا يعتقد أن أوكرانيا يمكن أن تكسب الحرب مع روسيا وأنها بحاجة إلى إنهائها.

وأضاف المستشارين، أن تعليقات الرئيس ترامب بشأن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي تعكس جزءً من غضبه لرفض زيلينسكي طلب إبرام صفقة المعادن الذي قدمته الولايات المتحدة.



وأفادت وكالة فرانس برس (أ ف ب)، أمس السبت، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول إنه غير مستعد لتوقيع اتفاقية المعادن الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.



وكان البيت الأبيض قد أعلن، الجمعة، أن أوكرانيا ستوقع في الأمد القريب جدًا اتفاقًا مع الولايات المتحدة بشأن معادنها النادرة، على الرغم من أن الرئيس زيلينسكي أعلن رفضه للمقترح الأمريكي.