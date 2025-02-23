بث مباشر.. مراسم تشييع حسن نصر الله وهاشم صفي الدين

وكالات

بدأت مراسم تشييع الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين الأحد في العاصمة اللبنانية بيروت، بكلمة للمرشد الإيراني علي خامنئي ينقلها ممثل الإمام الخامنئي في العراق مجتبى حسيني.

وأكد خامنئي "استمرار مقاومة" إسرائيل تزامنًا مع تشييع نصرالله في بيروت.

وتدفّق عشرات الآلاف من مناصري حزب الله منذ صباح الأحد، إلى جنوب بيروت لحضور المراسم.

ويحضر المراسم وفودًا من أكثر من سبعين دولة، منها إيران والعراق واليمن والبحرين والكويت. كما يشارك وفد من تونس.

وبينما يحضر على المستوى المحلي اللبناني رئيس مجلس النواب نبيه بري، فقد كُلّف وزير العمل محمد حيدر بتمثيل رئيس الوزراء نواف سلام لحضور مراسم التشييع.

ومنذ ساعات الصباح الباكر من يوم الأحد، اكتظت مدينة كميل شمعون الرياضية في جنوب بيروت بعشرات الآلاف من مناصري الحزب.

وكان ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية الذي يتسع لـ 55 ألف مقعد ممتلئاً تقريباً، قبل ساعات من بدء الحفل.

ورفع مشاركون ارتدوا اللون الأسود، صور نصرالله ورايات الحزب الصفراء، وسط تنظيم عالي المستوى.

ومن جانبه علق الجيش الإسرائيلي الأحد، على مراسم تشييع حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين، إذ قال "اليوم أصبح العالم أفضل".

واغتال الجيش الإسرائيلي نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين في غارتين منفصلتين العام الماضي.