"أبواب الجحيم ستفتح".. رئيس حزب إسرائيلي: نتنياهو انتهك اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس

وكالات

قال زعيم تحالف الديمقراطيين بإسرائيل يائير جولان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتهك اتفاق التبادل بتأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين محذرًا من "فتح أبواب الجحيم" حال فشلت الصفقة.



وأضاف جولان خلال تصريحات صحفية اليوم الأحد، مخاطبًا نتنياهو: إذا أجهضت الاتفاق فإن أبواب الجحيم سوف تُفتح، متابعًا أن "نتنياهو أمر بتأخير إطلاق سراح الأسرى، مما يشكل انتهاكا صارخا للاتفاق وتفجيرا للمرحلة الأولى – تماما كما حذرنا".

وأشار إلى أنه "لا توجد بالفعل مفاوضات حقيقية حول المرحلة الثانية، بل مجرد مناورات وتخلي عن حياة الأسرى، ولن نسمح لنتنياهو بالبقاء في الحكم على حساب حياة إخواننا وأخواتنا"، إذ قال: "أقول لك يا بيبي، إذا أفشلت الصفقة، ستفتح أبواب الجحيم!".



وكانت حركة حماس طالبت اليوم الوسطاء والمجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق التبادل والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من دون أي تأخير.



واعتبرت أن "تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين يكشف مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته، مؤكدة أن "تذرع الاحتلال بأن مراسم التسليم مهينة هو ادعاء باطل وحجة واهية تهدف إلى التهرب من التزامات الاتفاق".



وكان من المتوقع أن تطلق إسرائيل سراح أكثر من 600 أسير فلسطيني السبت، عقب إتمام حركة حماس تسليم 6 أسرى إسرائيليين، لكن نتنياهو قرر تأجيل إطلاق سراحهم ردا على ما قاله عن انتهاكات من قبل حماس.