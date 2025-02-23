الكرملين: روسيا منفتحة على مفاوضات السلام بشأن حرب أوكرانيا

وكالات

قال القصر الرئاسي الروسي (الكرملين)، إن روسيا منفتحة على مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا وتحرص على ألا يعوق أي شيء هذه العملية.

وأشار الكرملين إلى أنه لا بديل للأمم المتحدة ولا توجد إمكانية للتوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء هيئة جديدة.

ووصف الكرملين الحوار بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب بـ "الواعد".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، ردًا على سؤال للتلفزيون الروسي عن الموقف الأمريكي الحازم تجاه كييف وانتقاد ترامب الشديد لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن "الحوار جرى بين رئيسين مميزين حقًا، إنه واعد. من المهم ألا يحول أي أمر دون تنفيذ إرادتهما السياسية"، وفق فرانس برس.

واعتبر بيسكوف أن الانتقادات اللاذعة التي وجهها ترامب لزيلينسكي، خصوصًا وصفه إياه بأنه "ديكتاتور"، "مفهومة تمامًا".

وتابع: "زيلينسكي يدلي بتصريحات غير صحيحة عن رؤساء الدول. لقد قام بذلك مراراً. لن يرضى أي رئيس بهذا النوع من التعامل بالتالي، فإن رد الفعل هذا مفهوم تمامًا".

وتجرى ترتيبات لعقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي بوتين، لكن لم يتحدد الموعد بعد.