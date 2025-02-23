مسؤولون فرنسيون: قلقون من أن يصر ترامب على فرض وقف الحرب في أوكرانيا



وكالات



نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين فرنسيين قولهم، "قلقون من أن يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض وقف إطلاق نار في أوكرانيا خلال أسابيع".



وأضاف المسؤولون، أن وقف إطلاق النار قد يجعل ترامب يحتفل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأعرب المسؤولون الفرنسيون عن قلقهم ايضًا من من محاولة فرض ترامب انتخابات في أوكرانيا، مشيرون إلى أن تلك الانتخابات قد تفتح الباب أمام مرشحين مدعومين من روسيا وحملات تشهير.



وتوترت الأوضاع بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في الآونة الأخيرة، بعدما وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة انتقادات لاذعة ضد نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إذ وصفه بـ"ديكتاتور بدون انتخابات"، كما حمل زيلينسكي مسؤولية الحرب مع روسيا.



وفي المقابل، قال زيلينسكي، إن ترامب يعيش في "فضاء التضليل الإعلامي" الروسي.



ويُذكر أن فترة ولاية فولوديمير زيلينسكي الرئاسية قد انتهت في 20 مايو 2024، ووفقًا للدستور الأوكراني، يشغل رئيس الدولة منصبه لمدة 5 سنوات ويؤدي واجباته حتى يتولى خليفة جديد منصبه، إلا أنه لم تجرى انتخابات رئاسية في البلاد بسبب خوضها الحرب ضد روسيا منذ فبراير 2024، فضلًا عن فرض الأحكام العرفية على البلاد.