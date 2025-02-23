بدء مراسم تشييع حسن نصر الله وهاشم صفي الدين (فيديو)

وكالات

بدأت مراسم تشييع الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين الأحد، بكلمة للمرشد الإيراني علي خامنئي ينقلها ممثل الإمام الخامنئي في العراق مجتبى حسيني.

وتدفّق عشرات الآلاف من مناصري حزب الله منذ صباح الأحد، إلى جنوب بيروت لحضور المراسم.