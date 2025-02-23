بدء مراسم تشييع حسن نصر الله وهاشم صفي الدين (فيديو)
01:27 م الأحد 23 فبراير 2025
وكالات
بدأت مراسم تشييع الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين الأحد، بكلمة للمرشد الإيراني علي خامنئي ينقلها ممثل الإمام الخامنئي في العراق مجتبى حسيني.
وتدفّق عشرات الآلاف من مناصري حزب الله منذ صباح الأحد، إلى جنوب بيروت لحضور المراسم.
⬅️ شاهد..— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 23, 2025
حشود ضخمة تشارك في جنازة الشهــيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في بيروت pic.twitter.com/tdsLb0PdyZ
فيديو قد يعجبك: