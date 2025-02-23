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الجيش الإسرائيلي معقبًا على مراسم تشييع نصر الله: اليوم أصبح العالم أفضل

01:19 م الأحد 23 فبراير 2025

حسن نصر الله

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وكالات

علق الجيش الإسرائيلي الأحد، على مراسم تشييع الأمين العام الراحل لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وخليفته هاشم صفي الدين.


وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نقلته فرانس برس في أعقاب مراسم تشييع نصرالله في العاصمة اللبنانية بيروت: "اليوم أصبح العالم أفضل".


واغتال الجيش الإسرائيلي نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين في غارتين منفصلتين العام الماضي.


ويحضر الآلاف تشييع نصر الله وصفي الدين، حيث يتسع ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في جنوب بيروت، لـ 55 ألف مقعد امتلأت بالكامل تقريبًا قبل ساعات من بدء المراسم صباح الأحد.

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الجيش الإسرائيلي حزب الله اللبناني حسن نصر الله هاشم صفي الدين
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