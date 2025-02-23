"أيعقل هذا".. ترامب: ملايين الدولارات أنفقت على "معمرين" تجاوزوا 200 عام

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين يتم إنفاقها على دفعات لأشخاص تزيد أعمارهم عن 200 عام، حسب السجلات الحكومية.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال "مؤتمر العمل السياسي المحافظ" بواشنطن، قائلا: "هناك ملايين الأشخاص الذين يتقاضون الضمان الاجتماعي والذين من المفترض أن أعمارهم تزيد عن 130 أو 140 أو 150 عاما".

وتابع: "لدينا شخص من المفترض أن عمره 360 عاما، وهو رقم قياسي مطلق! لم يكن عمر بلادنا سوى 250 عامًا، وهو أكبر سنًا من أمريكا"، مؤكدًا أن "مثل هذه البيانات تؤكد أن هناك عملية احتيال واضحة تطورت وظهرت في عهد الإدارة السابقة".

وأوضح ترامب قائلًا: "لدينا 3.5 مليون شخص في سجلاتنا تتراوح أعمارهم بين 140 و149 عاما، و1.3 مليون شخص فوق سن 150 عاما، وهناك أيضا 1039 شخصا، وفقا للسجلات، تزيد أعمارهم عن 220 عاما.. كيف يمكن أن يحدث هذا؟، هل هذا يعقل!".

وأشار إلى أن "إدارته تعمل بالفعل على تحديد هوية المعمرين المزيفين" وتعتزم التوقف عن "إهدار أموال دافعي الضرائب الأمريكيين"، ووعد قائلا: "هذا المخطط موجود منذ سنوات، لكننا سنضع حدا له".

وذكرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن عشرات الملايين من الأشخاص المتوفين ممن تزيد أعمارهم عن 100 عام يتلقون مدفوعات الضمان الاجتماعي.

وخلال الأيام الماضية، صرح ترامب ومستشاره الملياردير إيلون ماسك في مؤتمرات صحفية بأن هناك أشخاصا توفوا من 100 و200 وحتى 300 عام ولا تزال تصرف لهم هذه المساعدات بشكل غير قانوني.