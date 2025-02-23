جيش الاحتلال يزعم استهداف موقعًا عسكريًا لحزب الله جنوب لبنان

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته استهدفت بشكل دقيق موقعًا عسكريًا يحتوي على قذائف صاروخية ووسائل قتالية داخل لبنان تم رصد أنشطة لحزب الله في داخله، حسب زعمه.

وأضاف جيش الاحتلال، اليوم الأحد، "هاجمنا عدة منصات صاروخية لحزب الله في منطقة جنوب لبنان شكلت تهديدًا على مواطني إسرائيل"، حسب وصفه.

وتابع: "الأنشطة الإرهابية التي يقوم بها حزب الله خرق للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتشكل تهديدًا لإسرائيل ومواطنيها".

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن الجيش يستهدف جنوب لبنان قبل ساعات من تشييع جنازة الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بأن إسرائيل شنت 3 غارات جوية على جنوب لبنان، موضحة أن غارتين استهدفتا المنطقة الواقعة بين القليلة والسماعية في قضاء صور، أما الغارة الثالثة قد استهدفت منطقة مريصع في أطراف بلدة أنصار.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، أنه شن غارات جوية استهدفت معابر حدودية بين سوريا ولبنان، متهمًا حزب الله باستخدام هذه الطرق لتهريب الأسلحة إلى لبنان.

وقال جيش الاحتلال، في بيان السبت، إن المعابر كانت تستغل من قِبل حزب الله في محاولات لنقل الأسلحة بشكل غير قانوني، واصفًا هذه الأنشطة بأنها انتهاك صارخ لتفهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان التي دخلت حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024.

وانسحبت القوات الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، من بلدات وقرى حدودية عدة جنوب لبنان، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنه أبقى وجوده في 5 مناطق استراتيجية، تشرف على الجانب الإسرائيلي من الحدود، وتخوله كذلك مراقبة مناطق واسعة من جنوب لبنان ورصد أي حركة فيها.

وتأتي الغارات الإسرائيلية قبل ساعات من تشييع جنازة حسن نصر الله وخليفته الراحل هشام صفي الدين الذي اغتالته إسرائيل أيضًا في أكتوبر الماضي.

ويتأهب حزب الله اللبناني، لتنظيم مراسم تشييع ضخمة اليوم الأحد لأمينه العام الراحل نصرالله، بعد خمسة أشهر من اغتياله في غارة إسرائيلية سبتمبر الماضي.