بعد اتهمامه بـ"الإيذاء البسيط".. منظمات نسوية تقاضي زوج آية عادل: اعتاد العنف الزوجي

وكالات

تفاعل نشطاء منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مع خبر وفاة الرسامة المصرية آية عادل في الأردن نتيجة سقوطها من شرفة منزلها بالدور السابع، وأطلقوا هاشتاجات باسم آية تطالب بالعدالة واسترجاع حقها ورافضة العنف ضد المرأة، وذلك بعدما اتهمت عائلة الشابة المتوفاة زوجها كريم خالد بقتلها.

كما دعت منظمات وفاعليات نسوية إلى توسيع التحقيقات مع الزوج ليشمل تهمة القتل العمد، مشيرة إلى وجود نمط متكرر من العنف في حياته الزوجية السابقة.

وقالت "الحركة النسوية في الأردن"، في منشور على منصة "إكس"، "قتلت آية يوم 2/14 بعد يومين من تسجيلها تهم ضرب وإيذاء ضد زوجها. أغلقت القضية كانتحار وأخلي سبيله رغم تقرير الطب الشرعي الذي أكد وجود جرح قطعي في الجبهة وكسر في الجمجمة ونزيف شديد وتعرض الفخذ الأيسر والساق لضرب عنيف بعصا حديدية قبيل سقوطها".

#آية_عادل قتلت يوم ١٤/ ٢ بعد يومين من تسجيلها تهم ضرب وإيذاء ضد زوجها. أغلقت القضية كانتحار وأخلي سبيله رغم تقرير الطب الشرعي الذي أكد وجود جرح قطعي في الجبهة وكسر في الجمجمة ونزيف شديد وتعرض الفخذ الأيسر والساق لضرب عنيف بعصا حديدية قبيل سقوطها.

التفاصيل: https://t.co/oV1AvK95kR pic.twitter.com/Dz1cbiRNte — الحركة النسوية في الأردن (@feminist_move_j) February 22, 2025





كما طالبت منصة "شريكة ولكن" الحقوقية اللبنانية، على "إكس" بحق آية عادل، إذ قالت في منشور "نرفع الصوت مع مبادرة #سوبر_وومن للمطالبة بالتحقيق السريع والعاجل والشامل، في قضية ضحية #العنف_الزوجي الشابة #آية_عادل، إلى حين تحقيق العدالة وإنزال أشد العقوبات بحق المجرم".

نرفع الصوت مع مبادرة #سوبر_وومن للمطالبة بالتحقيق السريع والعاجل والشامل، في قضية ضحية #العنف_الزوجي الشابة #آية_عادل، إلى حين تحقيق العدالة وإنزال أشد العقوبات بحق المجرم.

جريمة أخرى تُثبت قصور التشريعات والقوانين عن حماية النساء والفتيات اللواتي كثيرًا ما ينتهي بهنّ العنف… pic.twitter.com/ea5MZXXOEz — شريكة ولكن - Sharika wa Laken (@Sharika_walaken) February 21, 2025

وأعلنت منظمة "سوبر وومن" المتخصصة في العنف ضد المرأة، رفع دعوى قضائية ضد الزوج كريم خالد، مشيرة إلى تعرض والدة آية لتهديدات من كريم بإيذاء أحفادها في حال استمرار سعيها للمطالبة بتحقيق العدالة لابنتها.

ودعت المنظمة إلى توسيع التحقيقات مع الزوج ليشمل تهمة القتل العمد، مشيرة إلى وجود نمط متكرر من العنف في حياته الزوجية السابقة.

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وأوضحت المنظمة أن تقرير الطب الشرعي المبدئي أشار إلى وجود إصابات متعددة على جسد الضحية، تضمنت جرحًا قطعيًا في الجبهة، كسرًا في الجمجمة، ونزيفًا شديدًا، بالإضافة إلى آثار ضرب على الفخذ الأيسر والساق باستخدام آلة حادة.

وأكدت المنظمة أن شهود عيان من الجيران أفادوا بوقائع تعذيب سابقة، وأشارت إلى أن آية حاولت مرارًا الانفصال عن زوجها بسبب تعرضها للعنف، لكنها كانت تتراجع لأجل ابنها المريض.

ووجهت أسرة آية وأصدقاءها اتهامات لزوجها بالتورط في قتلها، خاصة أنها سقطت من الطابق السابع لمنزلها بالعاصمة الأردنية عمان، ما أثار جدلًا واسعًا حول ملابسات الواقعة.

لكن أكد مصدر أمني أردني، في تصريحات لـ"الجزيرة الأردن"، أن التحقيقات أظهرت من خلال مقطع فيديو موثّق أن السيدة ألقت بنفسها عقب خلافات مع زوجها ودون أي تدخل من الزوج، ما دفع المدعي العام لاعتبار الحادثة حالة انتحار، موضحًا أنه تم توقيف الزوج بتهمة الإيذاء البسيط قبل وقوع الحادثة.

وفي أول تعليق له على الحادث، نشر كريم خالد عبر حسابه على "فيسبوك" منشورًا نعى فيه زوجته، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله زوجتي وأم أولادي آية عادل صالح إثر حادث مروع، ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة ويصبرنا ويصبر أبناءنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"، ومع ذلك، تعرض لهجوم واسع من رواد المنصة الذين اتهموه بالتورط في قتل آية عادل، ما دفعه لحذف جميع منشوراته من حسابه.

ويشغل كريم خالد حاليًا منصب المدير التنفيذي لمركز الإسكوا ESCWA للتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة في الأردن، كما شارك في تأسيس وإدارة أربع مؤسسات اجتماعية، وفاز بعدة جوائز دولية.