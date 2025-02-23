رئيس الكونغو: سأشكل حكومة وحدة مع انتشار العنف في البلاد

كينشاسا(الكونغو)- (أ ب)

ذكر رئيس الكونغو فيليكس تشيسكيدي أنه سيشكل حكومة وحدة ، بينما ينتشر العنف في شرق البلاد وتتزايد الضغوط بشأن تعامله مع الأزمة.

وقال رئيس الكونغو، أمس السبت في بعض من تصريحاته الأولى منذ أن استولى متمردون تدعمهم رواندا على مدن رئيسية في شرق الكونغو، أمام اجتماع للائتلاف الحاكم /الاتحاد المقدس للأمة/ إنه على الائتلاف ألا ينشغل بالخلافات الداخلية.

وأضاف "لقد خسرت المعركة وليس الحرب. يجب أن أتواصل مع الجميع، بما في ذلك المعارضة. ستكون هناك حكومة وحدة وطنية" ولم يذكر المزيد من التفاصيل حول ما قد يستلزمه ذلك أو متى سيحدث ذلك.

يشار إلى أن متمردي جماعة إم 23، وهي الأبرز من بين أكثر من 100 جماعة مسلحة تتنافس من أجل السيطرة والنفوذ في شرق الكونغو، اجتاحوا المنطقة وسيطروا على مدن رئيسية، مما أسفر عن مقتل حوالي 3000 شخص. وفي هجوم خاطف، استمر ثلاثة أسابيع، سيطرت جماعة إم.23 على مدينة جوما الرئيسية شرق الكونغو وسيطرت أيضا على ثاني أكبر مدينة وهي بوكافو.