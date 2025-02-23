مصر تدعو الكونغو ورواندا إلى إفساح المجال لتسوية سياسية تحد من التوترات القائمة

القاهرة- مصراوي:

دعا وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي الكونغو ورواندا لإفساح المجال للتوصل لتسوية سياسية تحد من التوترات القائمة.



جاء ذلك في سياق اتصالين هاتفيين أجراهما عبد العاطي أمس السبت واليوم الأحد مع تريز فاجنر وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية وأوليفييه ندوهونجيرهي وزير الخارجية والتعاون الدولي في رواندا ، وفق بيان للخارجية المصرية .



وأكد عبد العاطي، خلال الاتصالين، على العلاقات الوثيقة التي تربط مصر بكل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا والاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز مسارات التعاون الثنائي في المجالات المختلفة مع البلدين الصديقين، والتطلع للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية.



وطبقا للبيان، تطرق وزير الخارجية خلال الاتصالين للتطورات المقلقة في منطقة شرق الكونغو، حيث أكد عبد العاطي أهمية وقف التصعيد والعمل على تهدئة الموقف وممارسة ضبط النفس، لإفساح المجال للتوصل لتسوية سياسية تحد من التوترات القائمة، واستعادة الهدوء والاستقرار بالمنطقة.



كما أكد عبد العاطي ضرورة اتخاذ خطوات عملية لرفع المعاناة الإنسانية المتفاقمة عن سكان المنطقة، منوهاً إلى استعداد مصر لتقديم أي دعم ممكن للتخفيف من حدة الأزمة.



وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أول أمس الجمعة، قرارا يدعو قوات الدفاع الرواندية إلى وقف دعم الجماعة المسلحة والانسحاب الفوري من الأراضي الكونغولية.



وأسفر الهجوم الذي شنته جماعة إم.23 المتمردة، منذ أوائل يناير الماضي ، ضد القوات الكونغولية داخل وحول مدينة جوما شرق الكونغو عن مقتل الآلاف ونزوح أكثر من 700 ألف شخص،وفق الأمم المتحدة .